Skovparkens værested for børn fejrer 25-års jubilæum

Kolding: I januar 1994 slog Børnekontakten for første gang døren op for børn og unge i Skovparken. Ideen var at skabe et sted, hvor områdets børn og unge kunne mødes og lave noget sammen i stedet for at hænge i opgangene.

Og her 25 år senere er der stadig masser af liv hos Børnekontakten, som i 2006 fik nye lokaler i det byggeri, der kaldes Ambassaden og ligger midt i det grønne område i Skovparken.

Omkring 25 børn i alderen seks til 10 år mødes dagligt i Børnekontakten, som i alt har tilknyttet et sted mellem 40-50 børn. De laver forskellige aktiviteter sammen med Leif Christensen, der er daglig leder. Han får hjælp af 10-12 frivillige, som kommer fast i Børnekontakten for at snakke og lege med børnene.

25-års jubilæet fejres torsdag 17. august fra kl. 14.30 til 19 hos Børnekontakten, som denne dag serverer kagemand, kaffe og sodavand for områdets børn og voksne. Leif Christensen håber især at se nogle af stedets tidligere børn, medarbejdere og frivillige.