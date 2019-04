Skoletops enegang kritiseres atter: Lod flere specialelever blive i folkeskolen uden at spørge politikere

Ledelsen af skoleområdet i Kolding har ændret praksis, så flere elever, der har det svært, skal have ekstra hjælp, så de kan blive i deres normale klasse i stedet at for at skulle på specialskole. Den beslutning er dog aldrig blevet stemt af med politikerne, og det kritiseres nu af flere.

Det står klart, efter at det kom frem, at ikke færre end 44 børn er blevet visiteret til et specialtilbud i almenskolen fra næste skoleår - det vil sige på deres normale skole - af et visitationsudvalg med den nu sygemeldte skolechef Lars Svenson i spidsen.

Men ikke desto mindre kan de konstatere, at de og deres kolleger i udvalget overhovedet ikke blev taget med på råd, før de øverste embedsmænd på skoleområdet i Kolding Kommune på egen hånd for nylig er begyndt at ændre fremgangsmåden. Dermed kommer der til næste skoleår en kæmpe stigning i antallet af børn, der henvises til et såkaldt specialtilbud på deres almindelige skole.

Kolding: Skal man i højere grad give elever, der har det svært i skolen, et specialtilbud i deres egen klasse, så de slipper for at komme på specialskole? Eller skal man fortsætte den hidtidige praksis i Kolding med, at elever, der har store udfordringer, henvises til en af kommunens specialskoler og specialcentre?

- Det er fuldstændig katastrofalt, at man hopper over det politiske led. For mig at se er det uhørt. Vi er nødt til at have nogle overordnede rammer, for ellers kører det helt anarkistisk, siger Poul Erik Jensen.

Men ifølge næstformanden i børne- og uddannelsesudvalget, Poul Erik Jensen (S) og udvalgsmedlem Benny Dall (EL) bør en beslutning om at ændre markant i, hvor man henviser elever med behov for ekstra hjælp til, ikke træffes af embedsmænd på egen hånd. En sådan beslutning skal forbi politikernes bord, da det er deres opgave at sætte retningen og rammerne for, i hvilken udstrækning man i Kolding skal benytte sig af specialskoler eller ej.

Ved sidste års visitation til specialtilbud blev kun fire elever henvist til denne form for hjælp. Desuden er et ukendt antal børn blevet henvist til det i akutte tilfælde i løbet af året. Men ellers har det ikke været en praksis, der har været udbredt i Kolding, oplyser souschef i kommunens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, red.), Brian Lundgaard. Han fortæller, at man indtil da som hovedregel har givet specialtilbud ude på specialskolerne.

Uholdbart

Fordelingen af hjælp for adskillige millioner kroner til de 44 elever mødte også kritik forleden. Poul Erik Jensen og Benny Dall udtrykte utilfredshed med, at skolechefen ikke informerede politikerne i børne- og uddannelsesudvalget om, at han dagen efter det seneste udvalgsmøde ville henvise et stort antal børn til ekstra hjælp. Prisen for hjælpen til de 44 børn ligger formentlig i omegnen af 10-12 millioner kroner, og på udvalgsmødet diskuterede politikerne netop det store overforbrug, der har været på skoleområdet de seneste år, ligesom de aftalte, at der skal mere præcise aftaler til om, hvordan embedsmændene fremover skal informere politikerne om nye tiltag.

At måden at hjælpe de 44 elever på er relativt ny i Kolding, og ikke er vedtaget politisk, møder også kritik fra Benny Dall.

- Det er helt uholdbart. Min frygt er, at man administrativt har ønsket at beholde flere børn i almenskolerne. Men vi har netop hyldet princippet om, at man kan få hjælp på specialskolerne og er meget stolte af vores specialskoler, siger Benny Dall.

Skolechef Lars Svenson oplyser, at han ikke har mulighed for at kommentere sagen, da han er sygemeldt.