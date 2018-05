Skolelukning: Lokalområdet i livlig debat om skolens fremtid

- Alt vil gå i stå, tror jeg, hvis skolen lukker. Huspriser falder, og på sigt lukker børnehaven sikkert også, da der jo måske ikke kommer flere familier med børn til af samme grund. Jeg synes ikke, man kan give al skylden på politikerne, da det jo egentlig er borgerne selv, der ikke har støttet op om Børneuniverset og troet på det. Men der skal det også siges, at jeg slet ikke forstår, hvorfor Sdr. Stenderup Skole aldrig er blevet sat mere op på den piedestal, den egentlig har fortjent. For den kan noget andet end mange andre skoler, skriver Pia Miller blandt andet i debattråden.

Skoletilbuddet i Sdr. Stenderup går til 3. klasse og er en del af Børneuniverset, som også indeholder en børnehave. Lige nu går der 21 børn i skoletilbuddet, og en rundringning til de partier, der er repræsenteret i børne- og uddannelsesudvalget forleden viste, at der er et stort flertal for at nedlægge skoletilbuddet og rykke børnene til Sdr. Bjert Centralskole.

Flyt indskolingen

Betina Damgaard Sørensen pegede også på, at skolen i Sdr. Stenderup kan noget særligt.

- Det handler ikke om afstanden mellem de 2 skoler. Det handler om, at de 2 tilbud er vidt forskellige i værdisæt, skrev hun, mens andre havde helt konkrete forslag til, hvordan man kan redde skoletilbuddet i Sdr. Stenderup.

- Hvorfor ikke lukke indskolingen i Bjert og flytte den til Sdr. Stenderup i stedet for? Så har vi alle de små børn, og Bjert har alle de store. Jeg er slet ikke i tvivl om, at kommunen helt fra starten af flytningen af mellemtrinet har haft planer om at lukke skolen helt. Og virkelig ærgerligt at sige før et valg, at man vil gøre alt for at udvikle Børneuniverset, når man i virkeligheden hellere vil afvikle, skriver Ann-Louise Helleskov Pedersen.

Hendes forslag vinder dog ikke gehør hos Venstres medlem af børne- og uddannelsesudvalget Jakob Ville.

- Jeg står ikke inde for at fragte imellem 100-150 børn for at tilgodese 21 børn. Det er stadig heller ikke økonomisk rentabelt. Og der har jo været frit skolevalg, så hvis det havde været en løsning, som man fandt god, havde forældre i Bjert allerede valgt den, skriver han i et svar.