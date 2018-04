Skolelederformand: Politikere lægger ansvar fra sig

Formanden for Skolelederforeningen i Kolding mener, at politikerne i børne- og uddannelsesudvalget sender aben videre, når de beder skolelederne om selv at finde de nødvendige millionbesparelser.

- Politikerne skubber aben videre. Vi har valgt politikerne til at tage ansvar, men så siger de til os, at vi selv må forringe skoletilbuddet, og det skal vi stå på mål for bagefter. Vi ser hellere, at de peger på, hvor der skal forringes, og så må de stå på mål for det, siger Henrik Larsen.

Sådan lyder reaktionen fra formanden for Skolelederforeningen i Kolding, Henrik Larsen fra Sdr. Bjert Centralskole, i forbindelse med, at børne- og uddannelsesudvalget kun har fundet en lille del af besparelserne i en stor sparerunde. Resten af millionerne skal skoleleder og skolebestyrelser selv finde ved at finkæmme budgetterne, lyder meldingen fra politikerne.

Kolding: Skolelederne i Kolding vil gerne tage ansvar og have indflydelse, men det er dybt urimeligt, når politikerne i byrådet beder folkeskolernes ledere om selv at finde de besparelser på adskillige millioner kroner, som skoleområdet står over for.

Færre lærere

Han mener, at politikernes beslutning om at skubbe arbejdet med at finde besparelserne ud til skolerne, blandt andet skyldes, at der er skåret så tæt ind til benet på Koldings folkeskoler, at de og embedsmændene i forvaltningen har svært ved selv at finde flere måder at spare på.

Henrik Larsen er ikke i tvivl om, at skolerne for eksempel vil være nødt til at lave flere timer med holddannelse, hvor flere klasser kun har én lærer.

- Det er en helt anden måde at tænke skole på, end vi er vant til i Kolding. Det bliver der, hvor der er mindre klasser, at de bliver slået sammen, for hvor Søren skal vi ellers finde pengene. Det er lønudgifter, vi kommer til at spare på. Det er lærertimer, der forsvinder, siger Henrik Larsen.