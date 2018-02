Formanden for Kolding Lærerkreds, Anders Petersen, til højre, og Kolding Kommunes skolechef, Lars Svenson, er enige om, at det vil få en stor og negativ betydning for Koldings folkeskoler, hvis de rammes af en arbejdskonflikt, hvad enten det er som storkonflikt, punktstrejker eller lockout. De er klar til at samarbejde om et stort reparationsarbejde blandt lærerne efter en eventuel konflikt. Foto: Søren Gylling