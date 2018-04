Skoleforvaltning overskrider budgettet med millioner

Skoleafdelingen i Kolding Kommune overskred budgettet med ni millioner kroner sidste år. Det får nu forvaltningen til at bremse op og standse ekstrabevillinger.

Kolding: Der blev brugt for mange penge på skoleområdet i Kolding Kommune sidste år. Et merforbrug på cirka ni millioner kroner blev det til, da året var slut, og det har fået alarmklokkerne til at ringe i skoleafdelingen i børne- og uddannelsesforvaltningen. Overforbruget på skoleområdet er sket fra centralt hold i skoleafdelingen. Faktisk er underskuddet her reelt på cirka 16 millioner kroner, men da man ude på skolerne, hvor man selv styrer sin økonomi, i alt kom ud af 2017 med et overskud på 7,2 millioner kroner, endte det samlede underskud for skoleområdet altså på de ni millioner kroner. De foregående tre år har der været et underskud på omkring to millioner på skoleområdet per år, men det øgede underskud i 2017 har fået alarmklokkerne til at ringe i børne- og uddannelsesforvaltningen.

Økonomi Det samlede budget for skoleområdet i Kolding Kommune er på cirka 945 millioner kroner om året.Underskuddet for skoleområdet i 2017 blev på cirka ni millioner kroner.



Foruden en række ekstra udgifter til skolerne skyldes underskuddet også en besparelse på 2,5 millioner kroner på grund af flere elever i privatskolerne og manglende realisering af tværgående, strategiske projekter.

For rundhåndede Skolechef Lars Svenson oplyser, at man har besluttet at bremse op, sådan at man fremover holder meget mere igen med at sige ja til ekstrabevillinger til skolerne fra forvaltningen. Der har nemlig reelt været tale om tillægsbevillinger fra forvaltningen til engangsudgifter på skolerne. Har I været for rundhåndede? - Nej. Men vi har været mere rundhåndede end de aftaler, der har været. Men da pengene er kommet ud til børnene, har jeg det ikke dårligt med det Vi har interesse i at have et råderum, og det har vi ikke i dag, siger Lars Svenson, der understreger, at budgetoverskridelse er indenfor det, den må være på. En del af årsagen til underskuddet er en række nødvendige ekstraudgifter på skoleområdet i 2017, fortæller Lars Svenson. Det har blandt andet været til pavilloner til at huse elever i ved Dalby Skole og Lyshøjskolen, en handicapelevator på CSV, ekstraudgifter til specialelevers skolegang i andre kommuner. Men også tilskud til legepladser og inventar på skoler er en del af årsagen til underskuddet.