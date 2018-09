Man skal passe på med at forlange, at skoleelever selv kan styre deres mobiltelefon på et fornuftigt niveau, når voksne endda også har svært ved det. Det mener skolebestyrelsesformand Tommy Andersen fra Sdr. Bjert Centralskole.

Kolding: Hvorfor skal eleverne på jeres skole aflevere deres mobiltelefon om morgenen og først få den igen efter skoletid?

- På baggrund af de tilbagemeldinger, vi fik i bestyrelsen, ville vi gerne lave en forsøgsordning i en måned for blandt andet at styrke de sociale kompetencer blandt børnene. Siden blev ordningen permanent. Vi oplever, at eleverne bliver positivt udfordret til at deltage i sociale relationer, som de måske ellers ikke ville have deltaget i. Nu får de et andet socialt samvær her på skolen, end de har efter klokken 15, når de har fri, og hvor telefonerne nok skal komme frem.

Hvad gjorde du dig af overvejelser, før I indførte de nuværende regler?

- Jeg kan godt lide at debattere det her, og jeg spurgte blandt andet, hvorfor eleverne skal fratages muligheden for at have deres telefon i skoletiden. Men deres fritid er så lang, at det, de mister i skolen, skal de nok få indhentet. Til gengæld bliver deres sociale relationer styrket, og vi har ingen negative erfaringer fra eleverne med vores nuværende regler. Vi fik dog henvendelser fra nogle forældre om, at det var en indgriben i deres elevers privatliv.

Går jeres elever ikke glip af noget læring om digital dannelse på lang sigt, når deres telefoner bare bliver gemt væk i hele skoletiden?

- Det er en spændende tanke, om vi fratager dem en form for selvbeherskelse. Men når vi som voksne også har svært ved at styre det og får klip i kørekortet, fordi vi kigger på telefonen, mens vi kører bil - velvidende, at det kan koste menneskeliv - hvorfor skal vi så bede børn om at kunne noget, voksne ikke engang kan? Tværtimod hjælper vi dem her til så faglig læring som muligt. Og den digitale dannelse kan de jo sagtens lære i andre sammenhænge, hvor deres forældre lærer dem det. Det sker for eksempel, når de til moster Odas fødselsdag bliver bedt om ikke at sidde med telefonen ved bordet. De har rig mulighed for at lære det i fritiden.

Mister de nogen kompetencer?

- Det tror jeg ikke. Det medierelevante får de stadig i skolen, og de er helt up to date og går jo ind på læringsplatforme og så videre.