På Aalykkeskolen er reglen, at eleverne må have deres mobiltelefon i tasken, og de må alle bruge den i frikvartererne. Her forklarere skolebestyrelsesformand Kim Christophersen, hvorfor skolen har valgt disse regler.

Kolding: Hvorfor har I de mobilregler, I har på Aalykkeskolen?

- I bestyrelsen har vi den tilgang til det digitale område, at det handler om, at børnene lærer at bruge dem, og at de lærer digital dannelse. Jeg tror ikke, at de bliver digitalt dannet ved ikke at have adgang til det. Men der bliver talt om reglerne på årgangene, og der bliver dialogen taget med eleverne. Vi vil hellere tage fat i indholdet end at sige skal-skal ikke. Desuden ser vi mange gode læringselementer i at bruge telefonerne. Jeg har indtryk af, at det fungerer på skolen, og hvis det ikke fungerer, ser man selvfølgelig på, hvad der ikke fungerer.

Hvorfor tror du, at jeres elever bliver bedre digitalt dannede af de mobilregler, I har?

- Fordi jeg tror på, at det her element er en grundlæggende del af den hverdag, vi alle har. Og jeg vil hellere tage en dialog om, hvordan man så bruger de rammevilkår, der er. Det er heller ikke sådan, at når der er én fælles regel, så gælder den altid for alle. Hvis nogen ikke kan finde ud af det, kan der laves nogle særlige regler, og nogle klasser eller årgange har også lavet nogle særlige regler.

Når eleverne har lettere adgang til deres telefoner end på visse andre skoler, er det så ekstra vigtigt at snakke med eleverne om det her emne?

- Det er lige så vigtigt som at tale med dem om alle andre ting, der kan forstyrre os. Det er ikke mere vigtigt i forhold til alt andet, der kan være et problem.

Lærer jeres elever at styre deres brug af mobiltelefonen bedre end elever på skoler med strammere regler?

- Ja, jeg tror, de bliver bedre rustet til at lære, hvordan man opfører sig med sin telefon eller sin device. Jeg tror, de bliver bedre til at bruge telefonen i en teknologisk fremtid.

Andre skoler har rigtig gode erfaringer både socialt og læringsmæssigt med at samle telefonerne ind om morgenen og først udlevere dem efter skoletid. Gør det ikke indtryk?

- Jo, selvfølgelig, og man skal altid være åben overfor andre erfaringer. Men jeg har en stærk tro på, at det, vi gør, har et længere perspektiv og ikke kun en kort horisont. At eleverne har fået en digital dannelse finder man nok først ud af, når de er gået ud af skolen.