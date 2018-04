Skoleelever skal designe fremtidens stol til Trapholt-jubilæum

Kolding: En workshop med Trapholts kunst- og designlærer skal klæde skoleelever på til at designe fremtidens stol. Alle skoleklasser modtager i disse dage en invitation fra Trapholt til at komme med et bud på fremtidens stoledesign.

- Vores ønske er, at eleverne kommer gennem et forløb med oplevelser, fordybelse og virkelyst, og hvor de via deres kreativitet får udviklet et produkt, der giver relevans. Vi håber, at rigtig mange vil være med til fejringen af både godt stoledesign og Trapholt, siger kunst- og designlærer Karen Bech i en pressemeddelelse.

Udover at blive udstillet på Trapholt deltager skoleklasserne også i en konkurrence om den bedste stol ud fra et af følgende kriterier "den bedste/vildeste/ sjoveste idé" eller "flot og gennemført arbejde". Vinderklassen bliver præmieret med en klassetur i svømmehallen doneret af Slotssøbadet. Stolene bliver udstillet den 2. juni og en uge frem på Trapholt, og skal være i en størrelse svarende til en dukkehusstol. Derefter udstilles stolene på Kolding Bibliotek.