Skoleelever lærer om arbejdslivet på Comwell: Det er sjovere end at gå i skole

Rachel Damm og Johanna Gill har knoklet i hotellets køkken de første to dage. Her har de anrettet desserter, lavet burgere og skåret masser af champignon, kartofler og agurker. - Vi har stået op de meste af dagen. Det har været hårdt for benene, men sjovt at arbejde under pres og lave mad til folk, der faktisk har betalt for det. Og nu kan vi helt sikkert hjælpe mere til med maden derhjemme, mener de to piger. Foto: Søren Gylling