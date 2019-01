Skoleelever i Kolding kan fortsat lære om lokalhistorie: Stadsarkiv sikres penge til skoletjeneste

Men nu er stadsarkivet sikret penge til skolearbejdet de næste år. Pengene kommer fra kulturudvalget, der i forbindelse med de besparelser, som alle udvalg under byrådet i slutningen af 2018 blev pålagt, fandt besparelser for mere end det, udvalget skulle. Dermed blev der frigivet et beløb, som er blevet øremærket til skoletjenesten.

Siden slutningen af 2015 har omkring 4000 skoleelever i Kolding fulgt et forløb hos Kolding Stadsarkiv. I 2018 havde man ikke ret mange elever forbi, da man droslede ned på grund af et stort efteruddannelsesprojekt for lærer og usikkerhed om fremtiden. I de første år fik Stadsarkivet penge til sin skoletjeneste fra Trefors værdipulje, Historielab, Skoletjenestenetværket, Kolding Kommune og A.P. Møller Fonden. Sidstnævnte gav halvanden millioner kroner til efteruddannelse af lærere.

Liv Grud Vestbjerg, med ryggen til, fra Kolding Stadsarkiv agerede for en dag borgmester, da hun sørgede for at styre elevernes debat. Foto: Søren Gylling

Siden det første undervisningsforløb i slutningen af 2015 og frem til i dag har cirka 4000 elever fra grundskoler i Kolding været igennem et undervisningsforløb på stadsarkivet. I 2018 var kun få elever igennem forløb, da stadsarkivet holdt lav profil, fordi de ansatte ikke kendte arkivets økonomiske fremtid, og desuden havde travlt med et større efteruddannelsesforløb for lærere fra Koldings folkeskoler.

- Det betyder, at vi får ro på, og at vi ikke skal sige til skolerne, at vi kun kender fremtiden et halvt år frem. Vi kan også lave mere permanente samarbejder og partnerskaber med skolerne. Vi kan tænke længere og stille vores kompetencer til rådighed mere permanent, siger Lene Wul.

Stadsarkivar Lene Wul er meget glad for, at der nu er afsat et fast beløb til skolearbejdet hvert eneste år.

Nærværende historie

Formanden for kulturudvalget, Jesper Elkjær (R), roser stadsarkivet for dets arbejde med at udbrede kendskabet til lokalhistorien og fortæller, at det derfor var vigtigt for ham og resten af udvalget at prioritere et permanent tilskud til skolearbejdet.

- De har vist, at de kan noget, der er supergodt. De er nærmest blevet landskendt for deres arbejde, og der er rigtig mange skoler, der bruger det og er glade for det, siger Jesper Elkjær, der mener, at det er vigtigt for skoleeleverne at kende deres rødder og vide, hvor de kommer fra.

Lene Wul er enig, og derfor er det vigtigt at bevare uddannelsestjenesten, mener hun.

- Eleverne får mere blik for, at historien er lige udenfor deres dør, for dermed bliver historien nærværende og en del af deres egen verden, så historie ikke kun er terperi. Det giver en øget motivation. Vi mener, at vi med vores arbejde er med til at understøtte hele folkeskolens dannelsesarbejde, i og med at eleverne forstår alle de brikker, der er med til at forme dem, siger Lene Wul.