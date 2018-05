Skoleelever i Kolding får lov at svinge hammer og murerske

Kolding: Hvordan tapetserer man, hvad laver en vvs'er egentlig og hvordan sætter man spær på et hus? Det får nogle elever i 8. klasserne i Kolding mulighed for at afprøve, når UU Kolding i samarbejde med lokale håndværkere mødes hos Bygma 3. maj til en hands-on dag.

Håndværkerdagen er blevet til gennem det gode samarbejde, som UU har med lokale håndværksvirksomheder. Alle 8. klasser har haft besøg af to håndværkere i efteråret, og nu får særligt interesserede elever mulighed for at afprøve praktiske færdigheder inden for mange forskellige fag.

Eleverne får mulighed for at prøve fem-seks forskellige opgaver indenfor fagene murer, vvs, elektriker, anlæg, smed, tømrer, gulvlægger, kok-tjener, maler og lager-logistik. Der er tilmeldt omkring 210 elever.

Formålet med håndværkerdagen er at udbrede kendskabet til de mange forskellige håndværksmuligheder, der findes, samt at åbne elevernes øjne for lokale virksomheder i Koldingområdet.