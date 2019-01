Otteårige Karla Lynge Hauge og Hjalte Lundsgaard Hansen fra 2.b på Kongsbjergskolen synes, at det er træls, at der enkelte af deres klassekammerater siger grimme ting nogle gange, for eksempel "fuck dig" og "fede bøsserøv". Man kan blive ked af det, hvis nogen siger noget grimt, mener Karla. Foto: Søren Gylling