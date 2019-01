Skoleelever bruger en dag på lokalhistorie og Koldings historie

Blandt de mange tilbud, Kolding Stadsarkiv har til de lokale skoler, er et demokratiforløb. Her lærer eleverne om lokalpolitik og Koldings historie. 8.c fra Lyshøjskolen er en af de klasser, der har brugt en dag med stadsarkivet.

Her indtog de med en god portion autoritet stolene i salen og lærte hurtigt at trykke sig ind på mikrofonerne, så rækkefølgen af talere kunne holdes, og sådan at deres klassekammerater kunne høre, hvad de sagde.

Asger Rasmussen, til venstre, kunne efter demokratidagen godt se, at det er vigtigt at vide noget om, hvordan en kommune og et lokaldemokrati fungerer. Foto: Søren Gylling

Det blev ikke overraskende forslaget om kortere skoledage, der vandt gehør, og som gruppen bag forslaget skulle forsøge at overbevise byrådsmedlem Elvis Comic (S) om, at det er noget, han bør arbejde for.

- Det var meget sjovt - især at diskutere med hinanden og prøve at overbevise hinanden om, at man har ret, fortæller Asger Rasmussen fra 8.c, efter at alle eleverne har stemt om, hvilket af gruppernes forslag, de skal vælge som det bedste.

Derfor kunne man høre en flok entusiastiske unge diskutere forslag som for eksempel kortere skoledage, lektiefri skolegang, hævede skatter på tobak og ekstra fokus på rygestop i kommunen, flere overvågningskamerater i bylivet, lempeligere reger for aktiv dødshjælp og legalisering af cannabis.

Det var ikke kedeligt

Klassekammeraten Julie Nielsen var vild med at trykke sig ind på en knap for at gøre opmærksom på, at hun gerne ville have taletid, og så var hun positivt overrasket over, hvor spændende det var at høre mere om lokaldemokrati.

Inden de kom i byrådssalen, brugte de formiddagen på at sætte sig ind i sagen om Midtgårdens tilblivelse tilbage til 1980'erne for at få konkret viden om, hvordan en sag kører gennem hele det kommunale system.

Sammen med debatten i byrådssalen havde dette været med til at ændre Julies og Asgers syn på Stadsarkivet.

- Når man bare hører ordet stadsarkiv, lyder det megakedeligt. Men det var spændende at høre om, hvordan tingene fungerer, siger Julie.

Asger er enig.

- Hvis vi nu får lyst til at gå ind i sådan noget her, så ved vi mere om det nu. Det har ændret mit syn på stadsarkivet, og det er godt, at de giver de her muligheder til skolerne, siger Asger.