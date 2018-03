Skoleelever bliver klogere ved at spille bridge

- Man skal lytte til hinanden gennem kortene, fortæller Sandra Larsen, til venstre, der er makker med William Vo, der sidder overfor hende. De to spiller her mod Karen Steensbeck og Jonas Nielsen.Foto: Søren Gylling

Eleverne på 8. årgang på Christiansfeld Skole har i de seneste måneder lært at spille bridge. Fredag blev der holdt bridgeturnering for dem.

Christiansfeld: Der er stille rundt om bordene, mens koncentrationen lyser ud af de unge. - Shh, husk du må ikke sige noget, lyder det fra en pige til en modspiller, der kommer til at sige et par ord for sig selv. Eleverne i de to 8. klasser på Christiansfeld Skole er samlet til bridgeturnering, og en af grundreglerne er, at man ikke må snakke med sine med- og modspillere, når man spiller. Siden december har eleverne i de to klasser lært at spille bridge og er blevet undervist af en nu pensioneret lærer, der også er bridgespiller i Christiansfeld Bridgeklub. Forløbet sluttede fredag af med en turnering, hvor førstepræmien var 200 kroner til vinderparret. Bridgeundervisningen har været en del af den understøttende undervisning i klasserne, og spillet er oplagt at bruge i skoleregi, mener Pia Straarup og Lone Morthorst Rasmussen, der er lærere for 8. klasserne.

Lærerigt spil - Det er et strategispil, der fremmer samarbejdet, og hvor det er vigtigt at kende sin makker, siger Lone Morthorst Rasmussen. Ved et af bordene er Sandra Larsen, Karen Steensbeck, William Vo og Jonas Nielsen netop blevet færdige med et spil. De fire er enige om, at det har været lærerigt at spille bridge, og at det er svært at lære. - Vi har virkelig lært noget af det. Man sidder ikke bare og hygger sig, når man spiller. Man skal være klar og fokuseret, og der er meget at huske, siger Jonas, mens Emilie kalder bridge spændende og lærerigt.