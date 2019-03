Skoledirektørs job i fare efter massivt overforbrug

Kolding: Alt tyder på, at der er udskiftning på vej i topledelsen af Kolding Kommunes skoleforvaltning i kølvandet af det massive overbrug på 29 millioner kroner, som er afdækket de seneste uger.

Blandt andet har ledelsen i skikkelse af direktør Helle Thiele og skolechef Lars Svenson som beskrevet i JydskeVestkysten onsdag sat milliondyre initiativer i gang uden at have politikernes godkendelse til det og undladt at gennemføre politisk besluttede besparelser.

Situationen blev fredag morgen drøftet på et møde mellem gruppeformændene for byrådets seks partier og borgmester Jørn Pedersen (V) på borgmesterkontoret på Akseltorv.

Efter mødet er borgmesteren yderst fåmælt:

- Jeg vil kun sige, at vi har haft en dialog om alt det, der rører sig, og at vi nu arbejder hen mod en afklaring til byrådets møde den 26. marts.

Handlede jeres snak om skoleområdet?

- Vi drøftede også den økonomiske situation på skoleområdet, og der var ros til børne- og uddannelsesudvalget for at have taget hånd om den, siger Jørn Pedersen, som ikke vil hverken af- eller bekræfte, at Helle Thieles jobmæssige situation blev drøftet.