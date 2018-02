Skolechef og lærerformand er enige: Konflikt vil være gift for Koldings folkeskoler

Skolechef i Kolding Kommune, Lars Svenson, til venstre, og formand for Kolding Lærerkreds, Anders Petersen, er enige om, at det vil betyde et tilbageskridt for folkeskolerne, hvis de rammes af strejke eller lockout. De mener, at skårene fra lockouten i 2013 er blevet nogenlunde klinket, men at samarbejdet vil lide et tilbageslag ved en konflikt. Foto: Søren Gylling