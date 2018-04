Skolechef afviser bekymring fra skolebestyrelser

Koldings skolechef afviser kritik fra skolebestyrelser om, at den nye kvalitetsrapport om skolevæsenet er for uambitiøs, og han understreger, at der bliver arbejdet med skolernes udfordringer ude på hver enkelt skole.

Kolding: Der er ingen grund til bekymring for, om skolefolkene i Kolding Kommune er ambitiøse nok på elevernes vegne. Det mener kommunens skolechef, Lars Svenson, efter at flere skolebestyrelser retter kritik mod den omfattende kvalitetsrapport, som udarbejdes om Koldings skolevæsen hvert andet år, og kalder den for uambitiøs og perspektivløs. Det er bestyrelserne på Kongsbjergskolen, Christiansfeld Skole og Lyshøjskolen, der i deres høringssvar til rapporten, langer ud efter folkene bag rapporten for ikke at tage de udfordringer, som rapporten afslører, alvorligt nok og for ikke at beskrive en plan for, hvordan man tager hånd om dem. Skolerne i Kolding opfylder for eksempel ikke de nationale mål for, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, ligesom den heller ikke lever op til målet om at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Om 14 dage kan det være de samme bestyrelsesmedlemmer, der ønsker en anden form for skole, hvor man ikke fokuserer så meget på karakterer Lars Svenson, skolechef

Bruger data Hvordan har du det med, at planen, som du er ansvarlig for, kaldes uambitiøs? - Det kan jeg sagtens leve med. Om 14 dage kan det være de samme bestyrelsesmedlemmer, der ønsker en anden form for skole, hvor man ikke fokuserer så meget på karakterer. Jeg tager deres svar alvorligt, og det, vi gør nu, er at bringe lederne sammen om det, der er svært. Vi arbejder professionelt med de data, vi har og gør en fokuseret indsats, siger Lars Svenson. Kvalitetsrapporten viser, at udviklingen i elevernes kundskaber i dansk læsning er bremset, ligesom andelen af afgangselever, der får lavere karakterer end 02 i dansk og matematik, er steget de seneste to år.

Over snittet På mange områder ligger Koldings folkeskoler dog over landsgennemsnittet, og Lars Svenson peger på, at kommunen generelt har et velfungerende skolevæsen. - Når jeg kigger på kvalitetsrapporten samlet set, er det ikke nødvendigt med et løft indenfor et specifikt område, men vi ser selvfølgelig på, hvad der er den enkelte skoles udfordring. Det er dog ikke nødvendigt at lave ét stort fagligt udviklingsprojekt. Vi fokuserer i stedet kræfterne på enkelte skoler, siger Lars Svenson.