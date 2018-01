Skolechef: Motion er en del af skolens kultur

Kolding: Der er opbakning fra Kolding Kommunes skolechef, Lars Svenson, til, at eleverne i 3.-8. klasse på Vonsild Skole en-to gangen om ugen skal stå en halv time tidligere op end normalt for at møde til en halv times morgenmotion på skolen.

Og det til trods for, at han også erkender, at den tidlige morgenmotion "ligger i gråzonen af anbefalingerne" fra Undervisningsministeriet.

I Undervisningsministeriets svar til Kolding Kommune understreger man nemlig, at anbefalingen er, at skoleelevers undervisning er placeret mellem klokken 8 og 16, men Lars Svenson lægger vægt på, at Vonsild Skoles ledelse og bestyrelse mener, at den mangeårige tradition med morgenmotion er en væsentlig del af skolens dna.