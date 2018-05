Skolebestyrelsesformænd: Vi er opmærksomme på faldende elevtal

Skolebestyrelsesformændene for Skanderup-Hjarup Forbundsskole og Ødis Skole er ikke lige nu bekymrede over, om udsigten til faldende elevtal i deres distrikter kan bringe skolerne i fare.

- Min fornemmelse er, at de ikke er så fokuseret på at gå efter de små skoler, som de har været, siger Jan Søgaard-Jørgensen.

Han fortæller, at hans fornemmelse er, at byrådspolitikerne generelt gerne vil hjælpe de små samfund.

- Det er noget, vi tænker over og snakker om. Der er nogle udstykninger på vej i Ødis, og vi håber, det hjælper, men der er ingen tvivl om, at det vil hjælpe os med flere udstykninger. Men vi prøver at være på forkant og er begyndt at lave mere på tværs af klasserne i skolen, siger formand for Ødis Skoles bestyrelse, Jan Søgaard-Jørgensen.

Men de understreger også, at det er en udvikling, de følger nøje og taler om i de to skolebestyrelser.

Skanderup/Hjarup/Ødis: Udsigten til, at antallet af børn i skolealderen falder i de kommende år, er ikke lige nu noget, der får formændene for henholdsvis Skanderup-Hjarup Forbundsskole og Ødis Skole til at se med stor bekymring på deres lokale skolers fremtid.

Udvikler udemiljøer

Chalotte Fagan er skolebestyrelsesformand på Skanderup-Hjarup Forbundsskole og fortæller, at hun ikke umiddelbart er bekymret for skolens fremtid.

- 2030 er langt ude i fremtiden, og der er planer om flere byggegrunde her. Desuden bliver skolen også søgt af børn udenfor distriktet, og lokalsamfundet er inde i en stor udvikling, siger Chalotte Fagan.

Hun mener, at det er vigtigt, at skolen udvikler sig for at blive ved med at kunne tiltrække elever.

- Vi vil gerne kunne skille os ud på flere fronter. Vi tænker i udvikling og bedre læring for børnene, siger Chalotte Fagan og peger på, at Skanderup-Hjarup Forbundsskole i flere år blandt andet har gjort meget for at udvikle dens udeområder med for eksempel en ny legeplads og en udendørs kratskole.