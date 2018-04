Skolebestyrelser langer ud efter skolerapport: For uambitiøs og perspektivløs

En rapport om folkeskolerne i Kolding møder kritik hos et par af kommunens skolebestyrelser. Den er for uambitiøs og perspektivløs, lyder kritikken.

For selv om folkeskolerne i Kolding jævnligt roses og ligger i top, både når det gælder karakterer, undervisningseffekt og trivsel blandt eleverne, opfylder de på flere områder ikke de målsætninger, der er opsat for dem. Samtidig hedder det i rapporten, at den samlede status er tilfredsstillende på alle områder - til trods for, at den positive udvikling på enkelte områder er stagneret eller går den forkerte vej.

Sådan lyder kritikken fra flere skoler af den helt nye kvalitetsrapport for skoleområdet i Kolding, der laves hvert andet år, og som giver et slags statusbillede af, hvordan det overordnet står til med kommunens folkeskoler.

Der er opsat en række nationale mål, som kommunernes skolevæsen skal arbejde på at leve op til.I Kolding lever man endnu ikke op til målene om, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, at folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater og omkring kompetencedækning. De mål, som man i Kolding allerede har opfyldt, er målet om, at eleverne opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen, at folkeskolen skal understøtte, at 95 procent af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse eller uddannelse på et højere niveau, at tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis og øget inklusion.

- Kongsbjergskolen finder det dog bekymrende, at det fra Kolding Kommunes side vurderes tilfredsstillende, at flere nationale målepunkter stadig ikke er opfyldt, skriver bestyrelsen og kalder det bekymrende, at målet om at "folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan" ikke er opfyldt.

- Konklusionerne i rapporten er for uambitiøse og perspektivløse. Vi så gerne, at der blev igangsat opfølgningsinitiativer til målet om, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, skriver Christiansfelds Skoles bestyrelse blandt andet i sit høringssvar.

Signal om ambitioner

- Der bør udarbejdes en handlingsplan for at holde fokus mod Kolding Kommunes mål om at have "Danmarks bedste folkeskole", skriver bestyrelsen.

Formanden for skolebestyrelsen i Christiansfeld, Kim Hede, mener, at man i børne- og uddannelsesforvaltningen, der står bag kvalitetsrapporten, bør stile højere.

- Man kunne godt sætte barren lidt højere i stedet for at læne sig tilbage og bare stille sig tilfreds. Det havde klædt dem at sende et signal om at være mere ambitiøse, siger Kim Hede, der blandt andet efterlyser signaler om, at man vil følge op på de problemer i skolevæsenet, som rapporten afslører.

- Jeg forstår godt, at man ikke absolut ikke kan nå alle mål, men det undrer mig, at man signalerer, at man er tilfreds med resultater, der flader ud, når man vil have Danmarks bedste folkeskole, siger formanden for Kongsbjergskolens bestyrelse, Jesper Ladefoged.