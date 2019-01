Skole vil rette op på elevers sprog: Men de ældste elever vil have lov til et vist frisprog

Lærke Bruun fra 8. klasse og Jacob Ladefoged fra 9. klasse er enige om, at der blandt de ældste elever skal være plads til et vist frisprog indbyrdes. De mener dog, at det er en god idé at sætte ind overfor de yngre elevers sprogbrug, for de taler hårdere, end da Lærke og Jacob var mindre, mener de. Foto: Søren Gylling