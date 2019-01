Skole vil bekæmpe grimt sprog: Har fået mange positive reaktioner

At Kongsbjergskolen i år vil gå til kamp mod grimt og hårdt sprog blandt eleverne har fået en del forældre til at reagere positivt.

Han har desuden efterfølgende fået mails fra flere forældre, der roser ham og skolens personale for at ville være med til at få bugt med hårde ord blandt eleverne.

Skoleleder Wilhelm Hallum lagde også en video på skolens facebook-side, hvor han forklarede om indsatsen, og flere lokale borgere kommenterede og roste skolen for at tage fat om sproget.

Forleden kunne JydskeVestkysten fortælle, at skolens ansatte oplever, at der i højere grad end tidligere fyger uacceptable ord og vendinger i luften mellem eleverne, og på en pædagogisk weekend senere i januar for alle skolens ansatte beslutter de, hvordan de vil forsøge at give elevernes sprog en positiv opfriskning.

Gennemsigtig skole

- Jeg vil sige, at det generelle billede, når vi melder noget ud, er, at der er meget stor opbakning lokalt. Folk giver udtryk for, at de synes, det er dejligt, at der bliver taget hånd om det her, og flere skriver og siger, at skolen er inde i en god udvikling, siger Wilhelm Hallum.

Han forklarer, at han lægger vægt på, at Kongsbjergskolen er en gennemsigtig skole, hvor man siger tingene, som de er, og hvor man gerne tager imod både positiv og negativ respons.

- Det har ramt os tidligere, at man ikke vidste, hvad vi stod for. Jeg ved, at man også arbejder med for eksempel elevernes sprog på andre skoler, men min måde at kommunikere på er nok mere åben, end man er vant til på mange skoler, siger Wilhelm Hallum, der blev skoleleder på Kongsbjergskolen 1. februar sidste år.