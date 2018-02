Skole var plaget af cykeltyve: Elevrådet fandt løsningen

På en skole i Fredericia var der for et års tid siden store problemer med cykeltyverier. Skolens elevråd fandt frem til en løsning, der indtil nu har fungeret: Cykelskuret blev vendt om.

Det betød, at cykeltyvene i ly for afslørende blikke kunne stoppe bilen, læsse cyklerne ind og køre igen.

- Cyklerne stod sådan, at man ude fra vejen kunne se, at her står mange dejlige, nye cykler. Afskærmningen var i enderne og ind mod skolegården, fortæller han.

Sådan lød elevrådets løsningsforslag til Kurt Simonsen, skoleleder på Erritsø Fællesskole, afdeling Bygaden. Her var man for et års siden tid plaget af cykeltyverier fra cykelskuret, der stod ud til vejen.

Et år uden tyverier

Skolen valgte at spørge elevrådet, hvordan det mente, man kunne løse problemet.

- Det var dem, der kom med ideen om at vende cykelskuret om. Det er jo faktisk så banalt, siger Kurt Simonsen.

- Hvis det nu var sådan, at afskærmningen stadig var for enderne, men også ud mod vejen, så ville man bare kunne se en trævæg, når man kom kørende. Så blev man nødt til at køre ind i skolegården for at stjæle cyklerne, og så ville man fra klasserne kunne se cykeltyvene.

Elevrådets idé blev ført ud i livet.

- Vi tænkte, at det koster ikke mange basører at få pedellerne til at flytte rundt på det, siger Kurt Simonsen.

Indtil videre har det virket at vende skuret om.

- Det sidste års tid har vi - 7, 9, 13 - ikke haft cykeltyverier, siger skolelederen.