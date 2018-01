Skole råber vagt i gevær: Forældre lader børn slippe for at fremlægge

På flere skoler oplever man, at forældre i for høj grad skærmer deres børn mod ting, de ikke finder så behagelige i skolen. På Vamdrup Skole er det så grelt, at det er blevet taget op i skolebestyrelsen.

- Vi oplever en stigende tendens til, at forældre fritager deres børn, for eksempel hvis deres barn skal fremlægge. Så får læreren en meddelelse om, at barnet ikke er kommet i skole, fordi han eller hun har ondt i maven på grund af fremlæggelsen. Vi øjner en tendens og har åbnet op for en dialog for det i skolebestyrelsen. Man skal passe på, at man ikke kommer dertil, at man i misforstået hensyn skærmer sit barn, så man ikke bibringer det en vis robusthed, siger skoleleder på Vamdrup Skole, Per Rudbæk.

Den diskussion tog skolebestyrelsen på Vamdrup Skole for nylig hul på, efter at flere af skolens lærere har berettet om en stigende tendens til, at forældre skærmer deres børn fra ting i skolen, som børnene ikke synes er rare.

Og er det okay, at børn, som ikke er vilde med idræt, fritages, og at forældrene henviser til mindre skavanker ved fritagelsen?

Kolding: Er det rimeligt, at elever, der ikke bryder sig om at fremlægge en opgave i deres klasse, fritages for det af deres forældre og i stedet får lov til at blive hjemme den dag, de skulle have fremlagt?

Sagen om børn, der skærmes fra ting, de ikke finder så rare, blev første gang diskuteret på et skolebestyrelsesmøde på Vamdrup Skole i slutningen af november.Skoleleder Per Rudbæk oplyser, at skolebestyrelsen kommer til at snakke om emnet igen for at finde en måde, så man kan få en dialog med elevernes forældre, og om der er noget, man skal gøre anderledes på skolen.

Sød eller god ved

Han forklarer, at det er nogle ansatte, der har nævnt den stigende udfordring, og at man i bestyrelsen løbende vil drøfte, hvordan man kan gøre noget ved det.

- Der kan selvfølgelig være særlige tilfælde, hvor der skal være en udstrakt hensyntagen, og vi bedriver jo ikke psykisk skade på nogen. Men det at fremlægge er ifølge folkeskoleloven en kompetence, vi skal bibringe børnene. Hvis man er indadvendt, kan det være en stor udfordring at fremlægge, men så meget desto mere er der grund til at udbyde det. Til gengæld er vi også forpligtet til at skabe miljøer, hvor det er trygt at stille sig op, og jeg kan ikke afvise, at nogen har oplevet, at det ikke var det, siger Per Rudbæk.

Han fortæller, at et stigende antal elever også jævnligt fritages fra idræt, men han understreger, at idræt er et fag på linje med andre fag.

- Jeg tror, at tendensen skyldes, at man gerne vil være en god forælder, men der er forskel på at være sød ved sit barn og god ved sit barn. Jeg synes, man er sød ved sit barn, hvis man fritager det fra ting, der ikke er så behagelige, men jeg synes ikke, at man er god ved barnet, siger Per Rudbæk.