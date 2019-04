Skole lader elever stå og ryge løs lige udenfor skolens grund

På skolens grund er det forbudt at ryge, men da 10. klasse-eleverne som de eneste elever på skolen har lov til at forlade skolens grund, og da skolen ikke har lavet regler for røgfri skoletid, kan de helt lovligt stå et enkelt skridt udenfor skolens grund og ryge.

Vores mulighed for at følge op er ikke særlig god, når de kan forlade matriklen, og så kan man spørge, om det giver nogen mening at have et forbud, når man ikke kan håndhæve det

På Kongsbjergskolen sætter man hårdt ind mod rygning blandt både elever og medarbejdere.Fra 1. januar i år blev det forbudt for de ansatte på skolen at ryge i arbejdstiden. Det vil sige, at de ikke længere kan gå eller køre væk fra skolen i en pause for at ryge. Til gengæld har alle rygere fået tilbudt et gratis rygestopkursus. Det har de alle taget imod. Fra næste skoleår må ingen elever ryge i skoletiden - heller ikke eleverne i 8. og 9. klasse, der må forlade skolens grund i pauser. Der vil blive fulgt op med forskellige sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

Kan ikke håndhæve forbud

I efteråret 2018 fik skolebestyrelsen på Brændkjærskolen ganske vist en henvendelse fra en forælder om rygning i 10. klasse.

Da blev emnet diskuteret og bestyrelsens beslutning var, at eleverne fortsat kan ryge lige udenfor matriklen, og at man fra skolens side vil infomere dem om "de sundhedsmæssige udfordringer, de udsætter sig selv for og den signalværdi de udviser til de øvrige elever" på skolen.

Skoleleder Catharina Ørnsholt-Christoffersen forklarer, at man ikke billiger, at de unge ryger.

- Men vores mulighed for at følge op er ikke særlig god, når de kan forlade matriklen, og så kan man spørge, om det giver nogen mening at have et forbud, når man ikke kan håndhæve det. Hvilket signal sender vi så, siger skolelederen og oplyser, at eleverne i 10. klasse også jævnligt bevæger sig andre steder hen i forbindelse med undervisningen og dermed også ville kunne ryge da.

Hvilket signal ville I sende, hvis I meldte ud, at eleverne ikke må ryge i løbet af skoledagen - velvidende at 10. klasse-eleverne kan forlade skolen og ryge?

- Jeg tror ikke, det vil have nogen signalværdi overfor 10. klasserne, men måske ville det sende et andet signal til eleverne i de andre klasser at sige, at vi er en røgfri skole, siger Catharina Ørnsholt-Christoffersen.

Hun understreger, at skolebestyrelsen lige nu er i gang med at kigge på alle skolens regler og dermed også rygereglerne, og at eleverne i 10. klasse har fået information om rygnings skadevirkninger.