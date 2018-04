Skole i Horsens havde succes med tvungen eksamenslæsning på skolen

Kolding: Det er med inspiration fra Horsens Byskole, at Sdr. Vang Skole i Kolding i år indfører obligatorisk eksamenslæsning på skolen for 9. klasse-eleverne på de dage i læseferien, hvor de ikke skal til mundtlig eksamen.

På Horsens Byskole indførte man den tvungne eksamenslæsning på skolen op til afgangsprøverne sidste år, og ordningen var en så stor succes, at man kører videre med ordningen i år, fortæller viceskoleleder og afdelingsleder for udskolingen, Katja Andersen.

Hun fortæller, at en del af eleverne ikke tog særlig positivt imod ordningen, da de blev introduceret for den sidste år. Men siden vendte stemningen.

- Eleverne endte med at blive glade for det, og de følte sig godt tilpas i stoffet. Vi ville gerne give dem de bedste vilkår for at klare sig godt, siger Katja Andersen og forklarer, at eleverne gav udtryk for, at de følte sig bedre forberedt og tryggere op til eksamen.

Desuden var de glade for at kunne sparre med hinanden og lærerne, for at kunne bruge skolens faciliteter i forbindelse med eksamensforberedelserne og for at mødes i de grupper, de arbejder i op til eksamen.

Eksamenslæsningen på skolen foregik i to-fire timer per dag, og tallene viste efterfølgende, at eleverne havde gavn af at tilbringe en del af læseferien på skolen.

- Eleverne præsterede bedre ved de mundtlige prøver end forventet i forhold til deres årskarakterer, siger Katja Andersen, der fortæller, at skolens lærere ikke var i tvivl om, at ordningen skulle gentages i år.