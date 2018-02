Skole husker elever på god digital opførsel

Det er andet år, skolen holder en digital dannelses-dag, og skoleleder Poul Fremmelev fortæller, at man på skolen har besluttet, at det skal være en årlig tilbagevendende begivenhed - samtidig med at man også tager elevernes digitale liv op i den almindelige undervisning.

De tre 8. klasse-elever var nogle af dem, der var i vælten, da de fleste af klasserne på Christiansfeld Skole tirsdag satte fokus på digital dannelse. De er nemlig med i skolens mediepatrulje og besøgte derfor 0.-3. klasserne for at fortælle dem, hvad der er god opførsel på nettet, og hvad de ikke bør gøre.

Det håber de tre unge elever selv, for kan de påvirke nogle af skolens nybegyndere ud i det at gebærde sig i det digitale liv med en mobiltelefon, er de godt tilfredse.

De tre forklarer, at de har snakket meget om god digital opførsel i dansk eller samfundsfag, og det er også en skoles opgave, mener de. For det hjælper børn og unge jævnligt at få genopfrisket, hvad god digital opførsel er.

Filip, Tilde og Lise-Marie roser skolen for at sætte digital dannelse på skemaet for både små og store elever.

Gode forbilleder

At det er dem - nogle af skolens store elever - der fortæller de yngre elever om digital opførsel er en fordel, tror de.

- Så tror jeg, de lytter mere, for vi er næsten jævnaldrende og går også på skolen, og det er nok mindre kedeligt, når vi fortæller, for vi er glade og svinger med armene, siger Filip.

- Jeg tror, de ser op til os, og det er mega fedt og motiverer os, siger Lise-Marie, der ligesom de andre to gerne vil være forbilleder for de yngre elever.

Skoleleder Poul Fremmelev mener, det er vigtigt med tilbagevendende remindere til eleverne om, hvordan de blandt andet bør opføre sig, og hvilke konsekvenser der kan være, når man træder ved siden af - for eksempel som i sagen med sigtelsen af over 1000 unge for at have delt seksuelt krænkende billeder og videoer.

- Det gør, at det er lovligt at snakke om de følelser, man har om det, og at der bliver sat ord på, hvad der for eksempel ikke er i orden. Hvordan vi opfører os på nettet er så vigtigt, og det giver også os voksne en chance for at følge op på det seneste nye på det her område. Eleverne fortæller jo en del på sådan en dag og er meget informative - også om hvad der ubehageligt, siger Poul Fremmelev.

Filip, Tilde og Lise-Marie er enige i, at de rigtig gerne vil snakke om deres digitale liv, og de taler også gerne med deres venner om det.