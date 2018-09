Skoleleder på Stepping Friskole, Lise Klausen, til højre, forsøgte gennem flere år at undgå at indføre regler, der betød, at elevernes mobiltelefoner skulle gemmes væk og forbydes i frikvartererne. Men de tidligere regler kom aldrig til at fungere, så nu er de ændret, fortæller hun. Arkivfoto: Joan Karlsen