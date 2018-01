Skole har indført egne regler: Her skal rygere arbejde længere

Hvis en ansat på Vamdrup Skole er rygetrængende, har han eller hun mulighed for at få den stillet, selvom det er midt i arbejdstiden. Men det har sin pris.

Vamdrup: På Vamdrup Skole kan rygerne få stillet deres rygetrang i arbejdstiden. Kolding Kommunes rygepolitik forbyder ellers rygning på institutioner, hvor børn under 18 år befinder sig, og der er dog også visse forbehold forbundet med rygningen.

- Hvis en lærer benytter sig af rygepauser, skal vedkommende arbejde 15 minutter længere. Rygningen må ikke ske på skolens matrikel, og jeg vil ikke have, de bare går ud på fortovet. Der skal ikke danne sig en rygeklub. Jeg vil faktisk slet ikke kunne se den artefakt, der har med rygning at gøre, siger skoleleder Per Rudbæk.

Rygning har ellers været strengt forbudt på Vamdrup Skole, siden Kolding Kommunes rygepolitik trådte i kraft i 2012. Der hænger skilte rundt omkring på skolen, der slår fast, at rygning ikke er tilladt. Hverken for lærere, elever eller besøgende. Men da folkeskolereformen trådte i kraft et par år senere, fik Per Rudbæk ondt af rygerne.

- Før reformen måtte lærerne kunne klare sig til hen ved 14-tiden, hvor undervisningen oftest ophørte. Men jeg må indrømme, jeg fik ondt af dem, der skulle være på skolen til ud på eftermiddagen og ikke kunne få stillet deres rygetrang, siger Per Rudbæk.