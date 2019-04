Skole forbyder ansatte at ryge i arbejdstiden

Kongsbjergskolen i Lunderskov sætter fra i år hårdt ind mod rygning. Eleverne bliver klædt på til at sige nej til at ryge, og de ansatte må ikke længere smutte ud for at ryge i løbet af arbejdsdagen.

I stedet har alle rygere i personalegruppen fået tilbud om at deltage i et rygestopkursus, der har kørt nogle måneder nu. Det tilbud sagde samtlige rygere blandt medarbejderne ja tak til.

Desuden har skolen siden 1. januar i år været røgfri arbejdsplads. Det vil sige, at medarbejderne ikke længere må forlade skolens matrikel i pauserne for at ryge, sådan som en del af dem gjorde før årsskiftet.

Fra begyndelsen af i år er der sat hårdt ind mod rygning på skolen, og det betyder, at eleverne klædes på til lettere at træffe et valg om nul smøger.

- Den dag, hvor vi siger, at det må I selv klare, så har vi tabt. Intentionen er jo at skabe en røgfri generation, siger skolelederen.

Hvorfor skal I som skole påtage jer et så stort ansvar for, om eleverne begynder at ryge eller ej?

- Vi gør det først og fremmest, fordi vi ved, at skolen er der, hvor platformen skabes for, at nogle begynder at ryge. Vi ønsker ikke at være en forbudsskole, men vi vil gerne danne eleverne, så de kan tage vare på deres eget liv og træffe nogle bedre valg, siger skoleleder Wilhelm Hallum.

Har stor effekt

Sundhedskoordinator i Kolding Kommune, Anne Bislev Lynge, samarbejder om Røgfri Fremtid med Kongsbjergskolen, og hun roser skolen for at indføre rygeforbud for såvel elever som ansatte.

- Vores bekymring er, at 40 børn og unge hver dag begynder at ryge. Og vi ved, at når man laver røgfri skoletid, har det en stor effekt, for det er i skoletiden, at de unge lærer at ryge, siger Anne Bislev Lynge.

Hun tilføjer, at undersøgelser viser, at ni ud af ti unge ryger deres første cigaret i skoletiden.

Hun mener, at en del skoler i princippet har røgfri skoletid for eleverne, men at man på mange skoler også ser gennem fingre med, at de ældste elever går lige udenfor matriklen og ryger eller måske står i et hjørne af skolens grund og pulser løs.