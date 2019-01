Skør idé er også alvor: 1500 medlemmer af Koldinghus Ordnen er ambassadører for slottet

I disse dage er det otte år siden, Koldinghus Ordnen blev stiftet. Samtidig er den humoristiske forening en hårsbredde fra den magiske grænse med 1500 optagne medlemmer. Koldinghus glæder sig over de mange ambassadører for slottet.

Og bag humoren lurer seriøsiteten. For Koldinghus Ordnen har en helt grundlæggende tanke om at skaffe ambassadører, der kan tale varmt om Kolding og ikke mindst om Koldinghus.

Men der er plads til mange flere, for det er alle over 17 år, der kan blive medlem, hvis ellers de består brandprøven og i det hele taget klarer optagelsesceremonien, der er både humoristisk og lærerig på én gang.

er en bred folkelig forening, hvor alle over 18 år kan blive medlem. Kontingentet er på 77 kroner årligt.Koldings mest kendte seværdighed, som base, vil Koldinghus Ordnen fremme kendskabet til og skabe goodwill for både Koldinghus og Kolding.en erstatning for eller konkurrent til andre klubber og foreninger, den er et supplement. Som medlem har man ingen pligter og man skal ikke deltage i møder. Men man har ret til at deltage i Koldinghus Ordnens to årlige arrangementer.skal man gennem en seværdig og fornøjelig optagelsesceremoni, der er præget af selvironi og humor. Næste optagelse bliver fredag den 1. marts 2019 kl. 15.30.

Kan vi holde kadencen?

Den 20. december 2010 blev foreningen stiftet, og siden er det gået slag i slag med at optage medlemmer. De skal alle gennem et ritual, der drilsk - og ganske ufarligt - spiller lystigt på højtidelige optagelsesceremonier, man kender fra loger, engelske universiteter og broderskaber. Den helt store forskel er, at her kan alle blive medlem, hvis man betaler de 191 kroner, som optagelsesceremonien plus det første års kontingent koster.

- Det er lidt eventyrligt, at vi næsten har optaget 1500 medlemmer. Vi kunne jo ikke vide på forhånd, om folk ville bakke op om vores idé, og vi var også i tvivl, om vi kunne holde kadencen. Men hvis vi - som nu - kan blive ved med at optage et par hundrede nye medlemmer om året, så er det rigtig fint, siger Viggo F. Schantz.