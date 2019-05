Et skib fyldt med majskorn stødte tirsdag på grund ud for Drejens. Det er fjerde gang på lidt under halvandet år, at det sker. Ifølge driftsleder på havnen glemte skibets kaptajn at dreje.

Kolding: Tirsdag stødte det fjerde skib på under et halvandet år på grund ud for Drejens Odde på vej ind til Kolding Havn. Det 88 meter lange skib, der sejler under cypriotisk flag, stødte på grund klokken 05.24 tirsdag morgen. Ifølge Johnny Sørensen, driftsleder på Kolding Havn, skyldes grundstødningen, at kaptajnen ganske enkelt glemte at dreje. - Noget tyder på, at kaptajnen læste forkert på sit søkort og er drejet for sent og er sejlet ind i en sandbanke, siger driftslederen. Johnny Sørensen forklarer, at alle de bøjer, der leder skibene ind til havnen, har fungeret, som de burde. - Vi har tjekket vores bøjer, hvilket vi gør dagligt, og der var ingen fejl på dem. Vi har heller ikke fået nogle meldinger, og det plejer skibene at være gode til at melde, hvis der er noget galt, siger Johnny Sørensen. Skibet er lastet med helt almindelig majskorn, og derfor er der ingen risiko for miljøbelastning i havnen. - Der er ikke noget farligt ved det, siger Johnny Sørensen.

Foto: Casper Vagner Christensen Den grønne plet på kortet viser præcist, hvor skibet stødte på grund henne. Kort: Casper Vagner Christensen

Venter på højvandet Ifølge driftslederen vil skibet sejle videre på sin færd, når højvandet er tilbage. - Vi plejer at tage dem, når det bliver højvandet igen. Men det afhænger også lidt af forsikringen og dem, der ejer skibet, og hvad de vil gøre. Det er sådan lidt forskellige. Vi er faktisk ikke så meget inde over det, siger Johnny Sørensen. Proceduren er som regel, at skibet skal undersøges for skader, efter det er sluppet fri, inden det får grønt lys til at sejle videre ud i verden.

Skibe på grund I runde tal sker det en gang om året, at et skib går på grund ved indsejlingen til Kolding. Det tal er nu fordoblet for 2019, efter et skib stødte på grund ved Drejens i slutningen af januar. Også dengang skyldtes det, at kaptajnen ikke fik drejet i tide og ramte ved siden af sejlrenden. Også i 2018 stødte to skibe på grund på vej ind til Kolding Havn. Da skete det to gange inden for få dage i januar og februar.