Skemaer klar til næste skoleår: Tusindvis af skoleelever i Kolding får kortere skoledage

Kolding: Eleverne på stort set alle Koldings folkeskoler kan i sommerferien gå og glæde sig til, at de fra næste skoleår kommer til at kunne gå lidt før hjem fra skole, end de gør i dag.

Samtlige folkeskoler i Kolding undtagen en enkelt specialskole har nemlig benyttet sig af den mulighed, som alle skoler i Danmark har fået fra det kommende skoleår, for at gøre skoledagene kortere, end de har været, siden skolereformen trådte i kraft i 2014.

Når det gælder 0.-3. klasse har skolerne ikke haft noget valg. Deres skoledage skal gøres kortere, men på mellemtrinnet (4.-6. klasse) og i udskolingen (7.-9. klasse) er det op til hver enkelt skoles bestyrelse at beslutte, om de skal holde fast i det nuværende timetal eller skal skrue ned for timetallet.

Konstitueret skolechef Merete Lund Westergaard oplyser, at det kun er specialskolen Karen Blixen Skolen, der undlader at pille ved timetallet, da bestyrelsen her har vurderet, at det er bedst for elevernes udvikling og trivsel at gå i skole det samme antal timer som i dag.

Besparelsen ved at indføre kortere skoledage bruges især på at sætte to voksne på i nogle af de resterende lektioner.