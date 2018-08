Skatere vil skabe ny tradition i Kolding

Arrangementet er opkaldt efter den tyske betegnelse for et større, hurtigt og overraskende angreb - en blitzkrieg.

- Vi vil skabe en fuldstændig fri fest for folk, som har interesse i de to ting - skateboard og musik. Så folk kan komme ned og hygge sig og høre musik og samtidig se nogle skatere, som viser de hårdeste tricks, de kan, siger han.

Hovedarrangøren af weekendens event er 19-årige August Koed Christensen. Udover at have skatet i 15 år, så er han aktivt medlem i skateboardforeningen Skate6000.

Kolding: Nytorv danner på lørdag rammen om den første udgave af skate-eventen "Blitzkrieg". Her vil der være både konkurrencer, musik og en skate-workshop. Det hele vil foregå på Nytorv, som af skatere også kaldes for "'Bowleren" - opkaldt efter det bowlingcenter, som engang lå her.

Arrangementet vil foregå på Nytorv i Kolding, lørdag d.11. august mellem kl. 11-22. Det er gratis og alle er velkomne. Der vil i løbet af dagen være mulighed for at købe mad og drikke. P rogram: Kl. 11 skateworkshop for børn og unge. Kl. 14-20 er der skatekonkurrence, hvor man kan vinde præmier. Kl. 20-22 er der audiovisuelt show, hvor man kan høre musik. Efter eventen vil folk blive inviteret til diskotek Pitstop i Jernbanegade.

Tips og tricks

Hen over sommeren er medlemmer af Skate6000 blevet undervist i, hvordan de selv kan undervise børn og unge i at stå på skateboard. Derfor begynder lørdagens arrangement også med en workshop for de unge skatere og skateboard-interesserede i Kolding. Der vil være gratis udstyr, som de unge kan låne. For de mere rutinerede skatere vil der være mulighed for at få tips og tricks til at udvikle sig.

- Jeg håber, at vi kan skabe en god og hyggelig fest for unge både fra Kolding og uden for Kolding. Målet er at skabe gode relationer og oplevelser omkring skateboarding, siger August Koed Christensen.