Skat har begæret datterselskab til KIF Kolding København konkurs

Selskabet KIF Sport & Sundhed, der er et datterselskab til KIF Kolding København, er begæret konkurs af Skat. Datterselskabet havde ved seneste regnskab en negativ egenkapital på 3,6 millioner kroner.

Kolding: Røde tal er en del af spillet uden for banen hos KIF Kolding København, og nu er et af datterselskaberne, Selskabet KIF Sport & Sundhed A/S, taget under konkursbehandling. Datterselskabet er begæret konkurs af Skat. Skifteretten i Kolding har indsat advokat Boris Frederiksen som kurator i konkursboet, og ifølge kuratoren har ejeren KIF Håndbold Elite A/S forsøgt at skaffe penge til at afværge konkursen. Hvor meget selskabet skylder Skat, ønsker kurator ikke at oplyse. - Konkursfordringen er ikke betalt, så konkursen er fortsat gældende. I princippet kan den tilbagekaldes op til 14 dage efter dekretet er afsagt, men når man ikke har gjort det endnu, så plejer det ikke at ske, lad os sige det på den måde, siger Boris Frederiksen. Konkursdekretet blev afsagt den 27. februar.

Ingen kommentar Virksomheden har solgt fysioterapeutiske screeninger og behandlinger samt træning og motion, og ifølge kurator i konkursboet er der ingen aktiviteter i selskabet, der tidligere har haft base på KIF Koldings Københavns hjemmebane på Ambolten. Virksomheden har solgt sine ydelser til idrætsklubber, private og det offentlige. Ledelsen skriver i seneste årsrapport, der er offentliggjort sidst i december 2017, at aktiviteterne ved årsskiftet overdrages til moderselskabet KIF Håndbold Elite A/S. Den tidligere direktør i KIF Sport & Sundhed, Jens Boesen, der også er direktør i håndboldklubben, ønsker ikke at kommentere konkursen. Selskabet har gennem længere tid haft store økonomiske problemer på linje med moderselskabet KIF Håndbold Elite A/S, der har haft røde tal i mange år. Håndboldklubben havde senest et underskud på 4,6 millioner kroner og en negativ egenkapital, der betyder, at håndboldklubben ikke må skrive nye kontrakter.

Røde tal i mange år Det kuldsejlede datterselskab havde i seneste regnskab et underskud på 343.000 kroner, og over de seneste fire år har selskabet tabt samlet 2,9 millioner kroner. Datterselskabet havde en negativ egenkapital på 3,6 millioner kroner. At tingene ikke hænger sammen økonomisk, kommer da heller ikke som en overraskelse, hvis man kigger i seneste regnskab. Revisoren skriver, at der er tvivl om, hvorvidt selskabet kan fortsætte driften. Hvis selskabet skal overleve, kræver det ifølge revisoren, at der tilføres ny aktiekapital. Ledelsens egen vurdering er, at der er udsigt til, at det vil lykkes at skaffe penge, og regnskabet bliver aflagt under forudsætning af fortsat drift. Revisoren er dog ikke enig i, at selskabet ser ud til at kunne fortsætte. "Der foreligger ikke aktuelle og konkretiserede planer for en kapitaltilførsel, og vi tager derfor forbehold for, at regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift", skriver revisoren i regnskabet.