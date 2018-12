Skarnsstreger på teatret

Kolding: Den kreative dreng, fuld af spilopper, indtager Kolding Teater 12. februar. Det er naturligvis Emil fra Lønneberg, der i foråret vises på de skrå brædder.

Forestillingen er baseret på Astrid Lindgrens fortælling, og man kan opleve alle de kendte skarnsstreger, som vanen tro sendte Emil ud i skuret for at snitte træmænd.

Astrid Lindgrens Emil er en dreng, der med moderne briller kan være svær at placere. I dag ville Emil sikkert få en diagnose, men er det Emil, den er gal med eller er det verden omkring ham?

- Selvom historien foregår for over 100 år siden, så er udfordringen med skæve eksistenser og børn med adfærdsproblemer fortsat et vigtigt emne. Men Astrid Lindgren har fat i noget meget vigtigt. Her viser hun, at selvom man kan have svært ved at indordne sig samfundets regler, afkode sociale omgangsformer eller sidde stille, så kan man blive til noget, lyder det fra instruktør Leiv Arne Kjøllmoen i en pressemeddelelse.

Forestillingen anbefales fra 5 år.