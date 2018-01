Skal skabe 15 nye arbejdspladser: Robot til genoptræning får indsprøjtning på 1,6 mio. kr.

Markedsmodningsfonden har givet Robofit, der ligger i Christiansfeld, et tilskud på 1,6 millioner kroner til at videreudvikle "robotten", der kan bruges til genoptræning. - Vi har et produkt, der virker til skuldertræning. Vi har blandt andet testet det i samarbejde med Aarhus Kommune i ni måneder, og det viste exceptionelle gode resultater. Borgerne træner mere, og de kommer hurtigere tilbage til arbejdet, siger direktør Jesper Helten. Modelfoto: Robofit

Virksomheden Robofit, der har udviklet en patenteret genoptræningsrobot, har fået 1,6 millioner kroner til at teste og udvikle "robotten" yderligere. Markedsmodningsfonden håber, at tilskuddet kan skabe cirka 15 arbejdspladser over fem år.

Christiansfeld: Maskinen kan hjælpe med genoptræning efter blandt andet en hjerneblødning, en kold skulder eller en ny hofte. De foreløbige resultater er "exceptionelle", siger direktøren, men der er brug for yderligere tests og tilpasninger, inden maskinen bliver sat i serieproduktion. - Den skal bruges til genoptræning af folk, der har en funktionsnedsættelse i arme eller ben. De kan måske ikke løfte arme eller ben. I dag er alternativet selvstændig genoptræning, hvor borgerne ikke har indblik i, hvordan det går med sin egen genoptræning. Det kan vi give. Går det fremad? Eller går det tilbage? For nogen er det et langt forløb, og derfor kan det være svært at fastholde motivationen, siger direktør Jesper Helten.

Kort om Robofit og Markedsmodningsfonden Robofit ApS har udviklet en genoptræningsrobot, der hjælper patienter med at genoptræne efter alvorlige skader. Selskabet er ejet af Jesper Helten, Torben Lund, Claus Nygaard Jensen og Capnova.



Markedsmodningsfonden har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport, særligt i små og mellemstore virksomheder. Markedsmodningsfonden kan give virksomheder tilskud til test og tilpasning af innovative produkter hos potentielle kunder og slutbrugere i den sidste fase inden markedsintroduktion, hvor produktet færdigudvikles sammen med kunderne.



Markedsmodningsfonden udpegede mandag 20 projekter, hvor man indskyder i alt 46 millioner kroner.

Bevæger armen Robofit har fremlagt et budget på i alt 3,6 millioner kroner for Markedsmodningsfonden, så maskinen kan testes i forhold til blandt andet hofter og knæ. Foreløbig har fokus været på skulderen. Men nu har virksomheden, der har adresse på Mengvej i Christiansfeld, fået 1,6 millioner kroner i tilskud af den statslige Markedsmodningsfond til at gøre produktet klar til salg. Virksomheden har fortsat røde tal, men med flere tests i baghånden håber man snart at kunne ramme markedet med et flyvefærdigt produkt. Selve genoptræningsrobotten monteres på væggen, og patienten griber et håndtag, der har forbindelse til maskinen, der er fyldt med sensorer, som så taler sammen med for eksempel en iPad, hvor patienten kan følge med i, hvordan træningen skrider frem. - Maskinen hjælper med at bevæge armen. I den del af bevægelsesbanen, hvor du ikke selv kan bevæge armen, der hjælper maskinen. Og den del, hvor du godt kan bevæge armene, der giver maskinen slip, siger Jesper Helten.