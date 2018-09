Skal regnvandet blive på matriklen eller hvad?

Skal regnvandet opsamles i en faskine på grunden eller ledes væk i et fælles kloaksystem? Cirka 1100 grundejere i Vamdrup står med valget. Byen ligger oven på en stor sandkasse, og derfor vil mange have mulighed for at lave en løsning på sin egen grund.

Vamdrup: Allerede inden klimamessen var Peter Jensen, der har hus på Parcelvej, ret sikker på, hvordan han vil separere spildevand og regnvand.

- Vi synes grundlæggende, det er en god ide, at vi nu skal separere. Det er grundlæggende godt, så vi skulle faktisk op at se, om der var nogle håndværkere, der kunne hjælpe. Vi vil beholde regnvandet på vores egen grund. Vi har tidligere talt om, at vi skulle gøre det. Nu får vi penge for at gøre det, siger Peter Jensen.

Spildevand og regnvand skal separeres i Vamdrup inden for en overskuelig fremtid, og kommunen og spildevandselskabet BlueKolding har tidligere indkaldt til borgermøde for i god tid at fortælle, at der skal ske noget med kloaksystemet i Vamdrup. Lørdag indbød BlueKolding og kommunen så til Klimamesse, der skulle give grundejerne mulighed for at kigge nærmere på de to løsninger.

- Det gode ved Vamdrup er, at byen i høj grad er bygget på en sandkasse. Det betyder, at mange ejere har mulighed for at håndtere deres regnvand selv. I stedet for at aflevere det til os, kan de lave deres egen løsning på grunden, siger Trine Dam Larsen, der er civilingeniør og projektleder i BlueKolding.