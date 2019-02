Skal gå hjem og sige 'hov': Kommune vil gøre skolebørn til affalds-eksperter

Affaldsplanen for 2019-2024 er sendt i offentlig høring. Den lægger op til at inddrage alle børn i indsatsen for at øge genbruget og belønne borgere, der sorterer dygtigt.

Kolding: Alle Koldings børn får inden længe affald og genbrug på skoleskemaet, så kommunens ungdom kan kalde sig affaldseksperter, inden de når frem til 7. klasse. Sådan lyder en af målsætningerne i kommunens reviderede affaldsplan 2019-2014. Politikerne i teknik- og klimaudvalget har netop godkendt planen, som nu er ude i offentlig høring frem til 7. april, før den bliver vedtaget endeligt. I den periode kan alle komme med ideer og kommentarer til affaldsplanens indhold. Affaldsplanen rummer en handlingsplan med en lang stribe forslag til konkrete aktiviteter, og en af dem er altså, at der skal etableres et fast forløb for alle skoleelever i hele kommunen. Hvordan forløbet præcist skal foregå er ikke beskrevet endnu, men ifølge affaldsplanen skal der sættes 100.000 kroner af til materialer og 150.000 kroner til driftsudgifter i form af personale og andet.

Mindre affald Med de mange initiativer, som Kolding Kommune har taget de seneste år, er mængderne af affald til genbrug steget og mængderne til forbrændning og deponi faldet.Sådan har mængderne udviklet sig i ton fra 2014 til 2017:



Genbrug: Fra 32.975 til 39.071



Forbrænding: Fra 29.739 til 24.988



Deponi: Fra 3530 til 2204.

Ambassadører Formanden for teknik- og klimaudvalget beskriver affaldsplanen som ambitiøs og med stort fokus på at nå op på en genanvendelsesprocent i Kolding Kommune på 55 i 2020. - Og det at få budskabet bredt ud på skolerne og involvere børnene som ambassadører er faktisk rigtig godt. For de er meget optagede af, hvordan vi passer på vores klima og miljø, og det har stor effekt, når de går hjem til deres forældre og siger "hov", hvis de ikke sorterer korrekt. Der er også en trend i, at man gerne vil være med til at gøre en forskel for miljøet, konstaterer Jakob Ville.

Lavere gebyrer Affaldsplanen indeholder tre overordnede temaer og forslag til 11 konkrete aktiviteter. Udover at gøre kommunens børn til affaldseksperter handler de blandt andet om at udvikle nye metoder til at udbygge det direkte genbrug sammen med Loppeforeningen, kommunens Re:Use-projekt og andre interessenter - herunder at starte en genbrugsbutik. Planen lægger også op til, at gebyrstrukturen skal belønne borgere, der forebygger affald og afleverer minimalt til forbrænding, ligesom minigenbrugsstationer i boligselskaber eller butiksområder kommer på tale. Og så kommer der fokus på at udvikle storskraldsordningen og undersøge, om den skal udvides med tekstilindsamling tæt på hjemmene og en afleveringsordning for farligt affald udenfor bemandet åbningstid. Renovationsafdelingen afvikler en stribe arrangementer om affaldsplanen ude på genbrugspladserne i høringsperioden - den første på Christiansfeld Genbrugsplads den 24. februar. Derefter følger Vamdrup Genbrugsplads den 3. marts, Lunderskov Genbrugsplads den 5. marts, Bronzevej Genbrugsplads den 10. marts og Gejlhavegård Genbrugsplads den 17. marts. Desuden er der borgermøde i Riddersalen på Koldinghus den 27. marts, og det arrangement skal man som det eneste melde sig til på forhånd.