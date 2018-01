Skal du bygge hus: Se her hvor der er byggegrunde på vej

Her syd for Steenbjerg i Christiansfeld er en af de nye udstykninger på vej. Dronefoto: Søren Gylling

Nu går Kolding Kommune i gang med at byggemodne nye udstykninger og færdiggøre nuværende for over 48 millioner kroner. Der er efterspørgsel efter dem, konstaterer udvalgsformand.

Kolding: Folk med en nybygger i maven får masser af muligheder at vælge i mellem i løbet af i år, hvis det er en kommunal byggegrund i Kolding, de er på udkig efter. Over 100 nye parcelhusgrunde er nemlig på vej op på salgshylderne hos Ejendom og Bolig hos Kolding Kommune, som lige nu har 66 grunde til salg. Udbuddet bliver med andre ord mere end fordoblet i år. - Vi kan se, at der er en stor efterspørgsel på grunde, og vi er bagud med at have nok til salg. Så nu speeder vi processen op, siger den nytiltrådte formand for Kolding Byråds teknik- og klimaudvalg, Jakob Ville (V).

Grundsalg Sådan har salget af kommunale parcelhusgrunde udviklet sig i Kolding de sidste 10 år:2007: 48, 2008: 27, 2009: 19, 2010: 16, 2011: 12, 2012: 30, 2013: 28, 2014: 37 + 28 i storparcel, 2015: 36, 2016: 20, 2017: 87.

48 millioner Udvalgets politikere har netop godkendt by- og udviklingsforvaltningens forslag til, hvordan 48 millioner kroner skal bruges på byggemodningsprojekter, arkæologiske forundersøgelser, færdiggørelser af boligudstykninger, analyser og planlægning i år. Oveni embedsmændenes forslag har politikerne sagt, at de vil have en ny udstykning i Stepping med 12 grunde gjort klar til salg, og så skal de gå i gang med at finde et egnet sted til opkøb af jord til en ny udstykning i Vamdrup, som skal være klar til at ryge over disken i starten af 2019. Men alt i alt ser det lige nu ud til, at der kommer 100-110 nye byggegrunde i Drejens, Dalby, Christiansfeld, Ødis, Sdr. Bjert og Stepping i indeværende år. - Det regner vi med, men vi må selvfølgelig tage det forbehold, at der kan ske alverdens ting undervejs, siger afdelingsleder for projektering, Mette Pipper Bertelsen.