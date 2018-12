Skader for 43.000 kroner: Kærestepars bil fik sprængt forruden i stykker

Jeanette Juul Mortensen har kontaktet parkeringsselskabet, der vil undersøge muligheden for overvågning. - Ellers må man jo ty til at have overvågning i sin bil, siger den 26-årige kvinde.

Glasskårene stammede fra bilens forrude. Først troede Jeanette Juul Mortensen, at glasset kom fra en af bilens sideruder, men da hun kiggede op, kunne hun i stedet se, at der var hul i forruden. Forruden var blevet sprængt i stykker af et sort kanonslag, som parret fandt på jorden ved siden af bilen.

Kolding: Det startede lidt som optakten til en klassisk diskussion mellem et kærestepar. Jeanette Juul Mortensen opdagede noget, der lignede skidt på forsædet af parrets bil, og spurgte sin kæreste, Stefan Probst, hvad det dog var for noget snavs, han havde taget med ind i bilen.

Skader for 43.000

Men chokket skulle blive endnu større.

Stefan Probst ringede mandag til værkstedet for at høre, hvordan det stod til med bilen. I røret fortalte mekanikeren den nedslående besked, at det ikke kun var forruden, der havde taget skade. Hele bilens instrumentbræt var nemlig også blevet ødelagt af kanonslaget.

- Lige da vi så skaderne, tænkte vi, at der nok bare skulle en ny rude til. Jeg kunne se, at der også lå glas i ventilatoren, så måske skulle der også laves noget ved den. Det var meget chokerende, at instrumentbrættet også skulle skiftes, fordi det kommer til at koste 43.000, siger Jeanette Juul Mortensen.

Parret har meldt skaderne til både politiet, parkeringsselskabet og forsikringen. Forsikringsselskabet dækker skaderne, og parkeringsselskabet, der driver parkeringspladsen, undersøger ifølge Jeanette Juul Mortensen, om der kan sættes videoovervågning op.

Det er nemlig ikke første gang, at en bil bliver ødelagt på lige netop den parkeringsplads. Faktisk er det heller ikke første gang, Jeanette Juul Mortensen og Stefan Probst har været offer.

- Stefans firmabil har engang fået smadret en rude på parkeringspladsen, og en af dem, der bor lidt længere op ad gaden, har sat videoovervågning op på sit eget hus, fordi der sker så meget hærværk der. Vi håber, vi kan se, hvem der har ødelagt vores bil på overvågningen, siger Jeanette Juul Mortensen, der bor i Søndergade.

Hvis ikke parkeringsselskabet sætter overvågning op, kunne Jeanette Juul Mortensen godt finde på selv at sørge for overvågning.

- Hvis der ikke kommer noget, må man jo ty til at sætte noget overvågning op i sin bil. Det ville være ærgerligt, men når man får skader for 43.000, så er det måske det, man er nødt til.