Sjølund nyder godt af multiarenaen

I sommer stod Sjølund Multiarena færdig. Siden har den været til stor nytte for borgerne i Sjølund. Den samler folk, og idrætsforeningen får flere medlemmer på grund af den.

Sjølund: I midten af hallen er der sat en forhindringsbane op af gymnastikredskaber, som børnene kan lege på. De kan også hænge med hovedet nedad og svinge sig rundt i ribberne. I den anden ende af hallen er der åbnet for aktiviteter for de lidt ældre børn. Og hvis børnene bliver sultne eller tørstige er der kage og sodavand i hjørnet af hallen.

Ja, der var mange muligheder for børnene til Store legedag i Sjølund Multiarena. Og det er netop, hvad multiarenaen, der stod færdig i sommer, giver Sjølund. Mange muligheder for aktiviteter som Store legedag.

- Hallen giver os mange flere muligheder for at lave arrangementer som det her, siger Kristina Rugsted fra Sjølund Gymnastikforening, som står bag Store legedag.

- Vi plejede at gøre det i gymnastiksalen eller Skamlingshallen. Men der skulle vi fragte alt udstyret ud med trailere, og det var ikke sikkert, vi kunne få tid. Så det er rart, at vi har fået multiarenaen. Den giver os et sted, vi kan mødes, siger hun.