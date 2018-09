Sjølund børn har inspireret til 12 meter kunst

Sjølund: På Sjølund Hejls skole har kunstneren Mester88 samarbejdet med små og lidt større elever om et kunstværk, der nu er indviet.

På en 12 meter lang væg har han malet et unikt stykke Street Art inspireret af de små børns skolestart, fuldt af farver, forventninger og livsglæde og med titlen "Stjernernes væg".

Børnene fra 0. klasse på Sjølund Hejls skole mødte op med pudseklude, da Flemming Porsgaard, lokal håndværker, satte et par messingplader fast på væggen. Således blev sommerens kunstprojekt afsluttet, og et nyt Pudselaug født, da børnene og deres pædagog har påtaget sig at holde øje med messingpladerne og pudse dem fremover.

Kunstvæggen står på kanten af sportspladsen imellem Forsamlingshuset, Multihallen og Skolen.