Sjølund Group har købt estisk virksomhed med 100 ansatte

Metalvirksomheden Sjølund Group vokser markant efter, at selskabet har købt en metalvirksomhed i Estland. Målet er at komme længere ud på det globale marked.

Ud over adressen i Sjølund har selskabet også en fabrik i Kina med cirka 50 mand og et lager i USA. Samlet beskæftiger Sjølund Group cirka 250 medarbejdere efter opkøbet.

Global vækstplan

I forbindelse med at Søren Ravn solgte halvdelen af virksomheden til kapitalfonden Deutsche Beteiligungs AG, gjorde han det meget tydeligt, at han solgte aktiemajoriteten, fordi han gerne ville have virksomheden til at vokse endnu mere.

I januar forklarede han, at det ikke var salgsprisen, der var afgørende for, at han solgte til den tyske kapitalfond.

Den nye partner skulle komme med netværk, kompetencer og finansielle muskler, der skulle løfte væksten hurtigere, end hvis Sjølund stod alene. Og efter et halvt års tid, hvor Sjølund og Cutform har været i dialog, har de nu fundet hinanden.

- Vi har som en del af vores globale vækstplan søgt efter en virksomhed med kompetencer inden for fremstilling og maskinbearbejdning, og som kan dokumentere høj kvalitet i både produktion og logistik kombineret med et konkurrencedygtigt omkostningsniveau, og det har vi fundet med Cutform, siger Søren Ravn Jensen.

Cutform Oü blev etableret i 2011, og har siden oplevet en kraftig vækst inden for særligt vindindustrien. Virksomheden var ejet af tre briter, og den ene af dem sidder som direktør, og han fortsætter som direktør. Parterne ønsker ikke at oplyse købsprisen.