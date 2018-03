Sind har valgt ny bestyrelse

Kolding: Landsforeningen for psykisk sundhed SIND Kolding har holdt generalforsamling og valgt bestyrelse. Formand Lisbeth Bennedsen og næstformand Thorbjørn Halvorsen blev genvalgt til deres poster. Foreningen kan glæde sig over et stigende medlemstal og en rimelig økonomi, der lover godt for aktiviteterne de kommende år.

Gennem det sidste halve år har foreningen SIND haft månedlig rådgivning i sundhedshuset i samarbejde med en lang række andre frivillige foreninger. Rådgivningen er anonym, gratis og bemandes af frivillige med erfaringer som medarbejder eller pårørende i det psykiatriske område. SIND Kolding vil arbejde for at lave en afdeling, hvor unge kan støtte hinanden i de særlige problematikker, der er i at være ung med psykiske problemer.