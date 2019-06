Kolding: Det er livsfarligt at ignorere advarselsskiltene på banegården og godstogene. Derfor sender sikkerhedschefen i Banedanmark en opfordring om at respektere skiltningen efter en 22-årig mand søndag morgen kom alvorligt til skade på et tog.

- Opfordringen herfra er derfor, at man ikke kravler på togene. Forældrene skal meget tydeligt fortælle, at det ikke er nok at holde sig på afstand af køreledninger. Det er ikke nok. Der springer gnister, som er meget kraftige. Der er 25.000 volt i køreledningerne, så det er selvfølgelig livsfarligt, siger Martin Harrow, der er sikkerhedschef Banedanmark, der står for sikkerheden på banegården.

Årligt er der cirka 1-3 mennesker, der kommer til skade på køreledninger i hele landet. Typisk er det unge mennesker, der ignorerer skiltningen, fortæller sikkerhedschefen.

- De gør det i kådhed. Men de risikerer at blive skadet for livet eller dø, siger Martin Harrow. Banedanmark undersøger nu de konkrete omstændigheder ved ulykken i Kolding.

- I forhold til den konkrete sag, der henviser vi til politiet. Men vi har en vagtordning, der hver gang tager ud og undersøger, hvad der er sket. Det gør vi for at se, om der er noget, vi skal samle op på og lære af. Det er fast procedure, men på nuværende tidspunkt kan vi ikke sige, om der er noget, vi skal samle op på, siger Martin Harrow.

- Men helt generelt i den her type sager, at det er folk, der er gået ind et sted, hvor de ikke har adgang, og at der er skilte, der viser, at man ikke skal kravle op på togene. Men med forbehold for, at jeg ikke kender sagen i detaljer, så er der sjældent noget, vi skal gøre anderledes, siger Martin Harrow.