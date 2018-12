Sikker skolevej i Lunderskov vil koste 12,5 millioner

Nu skal Kolding Kommunes trafikeksperter lave et forslag til, hvordan en ny cykelrute via Kirkevejen til Kongsbjergskolen kan udføres i etaper.

Lunderskov: Det er en bekostelig affære at etablere en sikker cykelrute via Kirkevejen til Kongsbjergskolen i Lunderskov.

Men nu beder politikerne i teknik- og klimaudvalget kommunens trafikeksperter om at gøre et forslag klar til næste års budgetforhandlinger, så anlægsarbejdet - eller en del af det - er klar til at blive skudt i gang i 2020, hvis der er politisk vilje til det.

- Det fylder jo meget, at børnene kan komme sikkert til og fra skole. Så hvis vi har økonomi til det, så kan jeg sagtens se, at det kan blive et projekt, der kan komme med i puljen næste år, siger udvalgsformand Jakob Ville (V).