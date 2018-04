Sigurd har fået damebesøg, så han har fået klippet tænder

Geografisk Have har fået en ny lama. Det er familien Poulin, der har doneret lamaen, blandt andet fordi de mente, at det var synd, at havens mandlige lama skulle gå og spejle sig i geder.

Kolding: Kathrine-Amalie holder sig lidt i baggrunden. Det er lidt som om, hun ikke tør nærme sig Sigurd. Hun virker genert, og når hun tager chancen, jager Sigurd hende hurtigt på afstand igen. I nat var der ellers ikke noget problem.

- Da de vågnede, lå de helt op ad hinanden. Men det kan jo godt være, hun har sneget sig hen til ham i løbet af natten, siger Benni Skræp.

Benni Skræp er dyrepasser i Geografisk Have, og denne søndag har han noget helt særligt at glæde sig over. Sigurd, som er havens lama, har nemlig fået damebesøg. Endda et permanent et af slagsen, for Kathrine-Amalie er Geografisk Haves helt nye lama, og hun er netop flyttet ind i dyrefolden.

Lamaen er doneret af familien Poulin, og den kommer oprindeligt fra Aabybro, hvor den har gået rundt med flere af sine artsfæller.

- Vi bor i Kolding, og har brugt haven her meget. Vi har selv haft heste, som er et flokdyr lige som lamaen, og jeg syntes, det var synd, at den (Sigurd, red.) skulle gå rundt og spejle sig i geder. Den bør spejle sig i sine artsfæller, siger Jørn Poulin, der fik idéen til at donere lamaen, efter han i JydskeVestkysten havde læst, at Geografisk Have overvejede at starte en indsamling.

- Inden for de økonomiske rammer var det en overkommelig donation, syntes vi, og det er noget, hvor man kan se, hvad man får ud af det, siger han.