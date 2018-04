Sigtet for overfald med støvsugerrør og økse: Tredje og sidste mistænkte er varetægtsfængslet

En 35-årig mand blev tirsdag varetægtsfængslet for at medvirke i et groft overfald i Læssøegade 1. april. To andre sigtede sidder allerede fængslet i sagen.

Kolding: De skulle bare hente nogle øl og "noget røg". Det forklarede den 35-årige sigtede i Retten i Kolding om den køretur, han tog sammen med to venner. Men køreturen endte i håndgemæng, der nu har ført til, at han og de to andre er varetægtsfængslede for grov vold. Voldsepisoden fandt sted søndag 1. april klokken 15. Ifølge sigtelsen mod den 35-årige overfaldt han sammen med to andre personer en forurettet i hans eget hjem i Læssøegade. De slog ham angiveligt med en kølle, så han pådrog sig en bule på siden af hovedet. Desuden er de sigtede for at have truet beboeren på bopælen med køllen samt med en kniv og en økse. Den 35-årige forklarede, at han ikke havde noget med volden at gøre. Han forklarede, at han sammen med sine to venner kørte hen til den forurettede og bankede på, og at beboeren åbnede. - De begynder at mundhugges, og så ryger de i totterne på hinanden. Men jeg er ikke nogen slagsbror og aldrig dømt for vold, så jeg går ud og væk derfra, forklarede den 35-årige.

Sagen kort Tre mænd på henholdsvis 27, 35 og 38 år er nu sigtet og varetægtsfængslet for grov vold og trusler på livet begået 1. april klokken 15.Den 27-årige og den 38-årig blev anholdt i Ottosgade få timer efter episoden. I den bil, de kørte i, blev en økse fundet. Den 27-årige kastede ifølge politiets anholdelsesrapport en kniv fra sig. Den blev fundet umiddelbart efter.



Den 35-årige blev anholdt 10. april klokken 19.24. Han er varetægtsfængslet frem til 30. april. De to andre er varetægtsfængslet frem til 16. april. Ifølge anklageren forventes deres fængsling forlænget.